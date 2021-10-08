Аргументы Недели Политика 13+

Сенатор Джабаров заявил, что вместо благодарности за газ США призывают к введению антироссийских санкций

, 10:29 Источник: RT

Сенатор Джабаров заявил, что вместо благодарности за газ США призывают к введению антироссийских санкций
плита, фото: pixabay.com

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал призыв старшего республиканца комитета по иностранным делам палаты представителей США Майкла Маккола к антироссийским санкциям из-за газового кризиса в Европе.

«Американцы взвинтили цены, направив весь свой сжиженный газ в Азию, где цена выше, хотя до этого обещали Европе замену российского газа своим, который чище, лучше и так далее. Спекулянты биржевые подняли цены»,- высказал сенатор RT.
Джабаров отметил, что «Газпром» выполняет все свои обязательства, а также будет поставлять газ Украине, хотя сейчас это невыгодно. По его словам, Россия ни одно своё обязательство не нарушила, а благодарности нет.

«И вместо того, чтобы сказать: «Спасибо, Россия, что ты спасаешь от замерзания», они пытаются ввести санкции. Абсолютно циничный подход. Никакого уважения эта политика не вызывает»,- резюмировал он.

Ранее Маккол призвал к санкциям против России на основании того, что Россия якобы «попытается использовать энергетику в качестве оружия». 

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

Общество

Песков назвал «подонками» и «хулиганами» арестованных за избиение пассажира в московском метро

Песков назвал «подонками» и «хулиганами» арестованных за избиение пассажира в московском метро

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал избиение 25-летнего пассажира тремя уроженцами Дагестана в московском метро. По его словам, в Кремле не почувствовали межнациональную напряженность.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество

В мире

В мире

В мире

Общество

Общество

Криминал

В мире