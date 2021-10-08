Сенатор Джабаров заявил, что вместо благодарности за газ США призывают к введению антироссийских санкций

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8 октября 2021, 10:29 Источник: RT

плита, фото: pixabay.com

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал призыв старшего республиканца комитета по иностранным делам палаты представителей США Майкла Маккола к антироссийским санкциям из-за газового кризиса в Европе.

«Американцы взвинтили цены, направив весь свой сжиженный газ в Азию, где цена выше, хотя до этого обещали Европе замену российского газа своим, который чище, лучше и так далее. Спекулянты биржевые подняли цены»,- высказал сенатор RT.

Джабаров отметил, что «Газпром» выполняет все свои обязательства, а также будет поставлять газ Украине, хотя сейчас это невыгодно. По его словам, Россия ни одно своё обязательство не нарушила, а благодарности нет.

«И вместо того, чтобы сказать: «Спасибо, Россия, что ты спасаешь от замерзания», они пытаются ввести санкции. Абсолютно циничный подход. Никакого уважения эта политика не вызывает»,- резюмировал он.

Ранее Маккол призвал к санкциям против России на основании того, что Россия якобы «попытается использовать энергетику в качестве оружия».

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