Горбачев больше месяца находится на карантине

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7 октября 2021, 21:40 Источник: РИА Новости

Михаил Горбачев, Фото: Boris Kavashkin/globallookpress.com

Руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко сообщил, что первый президент СССР Михаил Горбачев уже больше месяца соблюдает карантин в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.

«Он на карантине в связи с ситуацией с коронавирусом по рекомендации врачей. Сам он не болеет», - пояснил представитель фонда.

Палажченко отметил, что пресс-служба фонда находится в постоянном контакте с Горбачевым. По его словам, сегодня первый президент СССР отправил поздравление российскому лидеру Владимиру Путину.

Однако отвечать на вопрос, где сейчас находится политик, представитель фонда не стал.

Ранее сообщалось, что актёра театра и кино Валерия Гаркалина, заболевшего коронавирусом, подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) в реанимации.

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