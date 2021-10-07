Актёра Валерия Гаркалина в реанимации подключили к аппарату ИВЛ
7 октября 2021, 11:03
Актёра театра и кино Валерия Гаркалина, госпитализированного несколько в дней в больницу в Коммунарке, в реанимации подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).
У 67-летнего Гаркалина выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 и пневмонию. 2 октября его госпитализировали. В коронавирусном госпитале Гаркалина начали лечить от ковида. У артиста упал показатель сатурации, пришлось перевести в реанимацию. Но артисту лучше не становилось. Поражение лёгких у актёра составляет 75-80%, - сообщает Telegram-канал Baza.
Врачи приняли решение подключить пациента к аппарату ИВЛ. У Валерия Гаркалина, напомним, ранее были проблемы с сердцем.
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