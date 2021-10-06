Заболевшего коронавирусом Гаркалина перевели в реанимацию

Заболевшего новой коронавирусной инфекцией актера Валерия Гаркалина перевели в реанимацию. Народному артисту РФ, госпитализированному 2 октября в больницу в Коммунарке, стало хуже.
«В реанимации, но он в сознании. Ночью стало хуже»,- пояснили в пресс-службе ГИТИС.
По данным Телеграм-канала Mash, Гаркалина подключили к кислороду под давлением. Отмечается, что у актера резко упал уровень сатурации – ниже нормы, а также выявлено 75 % поражение лёгких. Болезнь развивается на фоне хронических проблем с сердцем.
Однако дочь артиста Ника Гаркалина не подтвердила информацию о переводе ее отца в реанимацию.
Напомним, что Гаркалин известен ролями в фильмах «Ширли-Мырли», «Детки напрокат», сериале «Моя прекрасная няня» и другие.
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