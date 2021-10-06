Заболевшего коронавирусом Гаркалина перевели в реанимацию

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6 октября 2021, 15:34 Источник: РИА Новости

Валерий Гаркалин, фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/globallookpress.com

Заболевшего новой коронавирусной инфекцией актера Валерия Гаркалина перевели в реанимацию. Народному артисту РФ, госпитализированному 2 октября в больницу в Коммунарке, стало хуже.

«В реанимации, но он в сознании. Ночью стало хуже»,- пояснили в пресс-службе ГИТИС.

По данным Телеграм-канала Mash, Гаркалина подключили к кислороду под давлением. Отмечается, что у актера резко упал уровень сатурации – ниже нормы, а также выявлено 75 % поражение лёгких. Болезнь развивается на фоне хронических проблем с сердцем.

Однако дочь артиста Ника Гаркалина не подтвердила информацию о переводе ее отца в реанимацию.

Напомним, что Гаркалин известен ролями в фильмах «Ширли-Мырли», «Детки напрокат», сериале «Моя прекрасная няня» и другие.

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