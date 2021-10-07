Захарова: НАТО пора заниматься решением «глобальных проблем», а не политикой сдерживания РФ с помощью «примитивных способов»

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7 октября 2021, 20:48

Мария Захарова, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала НАТО определиться в своих приоритетах и подумать о решении реальных глобальных проблем, а не заниматься политикой «сдерживания России».

«После вот таких действий нужно уже определиться в том числе и в публичной плоскости, что конкретно они хотят. Они хотят решать реальные глобальные проблемы и вызовы, с которыми можно справиться только коллективно и без России никуда не деться, или они хотят бесконечно заниматься реализацией политики сдерживания вот такими примитивными способами», – высказала дипломат в эфире телеканала «Россия-24», комментируя ситуацию с высылкой сотрудников российской миссии.

Захарова отметила, что проблемы надо решать, «а не заниматься каким-то непотребством, которым занимается, в частности, НАТО».

Ранее Захарова назвала поступки и заявления НАТО «безосновательными и лицемерными».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил решение альянса выслать восемь сотрудников российской миссии и сократить позиции ещё двух.

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