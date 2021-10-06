Путин попросил министра энергетики проконтролировать соблюдение обязательств по транзиту газа через Украину

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6 октября 2021, 19:19

газовая плита, фото: pixels.com

Президент России Владимир Путин поручил министру энергетики Николаю Шульгинову взять на контроль исполнение обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины.

«Я прошу вас как министра энергетики взять эти вопросы на личный контроль и обеспечить исполнение "Газпромом" всех своих контрактных обязательств по транзиту российского газа через территорию Украины в Европу»,- высказал глава государства.

Путин пояснил, что необходимо полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту, прокачке российского газа через Украину, через ГТС Украины.

«Во-первых, не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на все моменты, связанные с российско-украинскими отношениями на сегодняшний день … во-вторых, не нужно подрывать доверие к «Газпрому» как к абсолютно надежному партнеру во всех отношениях»,- добавил президент.

Ранее Путин заявил о превышении контрактных обязательств по транзиту газа через Украину.

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