Шойгу привлек к ответственности должностных лиц, отправивших роту почетного караула на венчание Романовых в Петербург

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6 октября 2021, 16:31 Источник: РИА Новости

Сергей Шойгу, фото: MOD Russia/Globallookpress.com

СМИ со ссылкой на источник в Минобороны РФ сообщили, что Сергей Шойгу привлек к ответственности должностных лиц Западного военного округа, которые отправили военнослужащих на церемонию венчания потомка династии Романовых в пятницу, 1 октября.

«Министром обороны РФ Шойгу привлечены к дисциплинарной ответственности должностные лица Западного военного округа, принимавшие решения о выделении военнослужащих комендантского подразделения для частного мероприятия (браковенчания), проходившего в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга»,- пояснил собеседник.

Отмечается, что проведено служебное разбирательство, в результате которого установлены нарушения отдельными должностными лицами требований руководящих документов. Собеседник уточнил, что привлечение почетного караула к мероприятиям «регламентировано нормативными правовыми актами Минобороны».

Ранее сообщалось, что член Российского императорского дома Георгий Романов обвенчался с Ребеккой Беттарини в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга. Георгий Михайлович является потомком рода Романовых по материнской линии.

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