Лавров провел телефонный разговор с Блинкеном

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6 октября 2021, 11:17 Источник: РИА "Новости"

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Руководитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров утром в среду, 6 октября, провел телефонный разговор с госсекретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном.

Известно, что Сергей Лавров и Энтони Блинкен в рамках телефонной беседы обсудили перспективы восстановления полноценной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и некоторые вопросы двусторонней повестки.

Подчеркивается, что телефонная беседа состоялась по инициативе американской стороны.

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