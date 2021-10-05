Макрон и Блинкен впервые провели встречу после конфликта из-за сделки AUKUS

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5 октября 2021, 14:54 Источник: AFP

президент Франции Эммануэль Макрон, Eurokinissi/Keystone Press Agency

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые после кризиса из-за сделки AUKUS встретился в Париже с госсекретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном. Об этом заявили во вторник в Госдепе.

Согласно последней информации, в рамках встречи Эммануэля Макрона с Энтони Блинкеном была достигнута обоюдная договоренность о "возможности углубления и усиления координации" между Францией и США. Стороны, однако, согласились с тем, что еще предстоит проделать "большую трудную работу" в целях принятия конкретных решений.

Напомним, в середине сентября Австралия заключила партнерство с Великобританией и Штатами в сфере обороны и безопасности AUKUS и сообщила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией под названием Naval Group. В Министерстве иностранных дел Франции назвали решение австралийских властей о разрыве договора "ударом в спину".

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