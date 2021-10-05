Керри заявил, что Байден намерен добиваться улучшения отношений с Францией

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5 октября 2021, 08:00 Источник: BFMTV

президент США Джо Байден, Tasos Katopodis - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Спецпредставитель президента США по климату Джон Керри заявил вечером в минувший понедельник, что лидер Соединенных Штатов Америки Джо Байен намерен добиваться улучшения отношений с Францией.

Джон Керри подчеркнул, что Джо Байден полностью верен идее улучшения отношений Вашингтона и Парижа и "действует в этом направлении". Подчеркивается, что американский лидер намерен оставить мелкие проблемы в стороне и смотреть в будущее.

Керри также заметил, что скандал с покупкой подводных лодок – "это не предательство", как ранее об этом заявили власти Франции, а "отсутствие должной коммуникации между странами".

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