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Джонсон предложил Макрону «восстановить сотрудничество» Лондона и Парижа

, 16:00 Источник: BFMTV

Джонсон предложил Макрону «восстановить сотрудничество» Лондона и Парижа
премьер Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон, Nils Jorgensen/Keystone Press Agency

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в рамках телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном в пятницу предложил "восстановить сотрудничество" между Парижем и Лондоном.

Борис Джонсон, как сообщили сегодня в Елисейском дворце, в беседе с французским лидером отметил, что следует "восстановить сотрудничество" Великобритании и Франции после кризиса в дипотношениях, связанного с разрывом контракта по подлодкам.

Уточняется, что Эммануэль Макрон ожидает от британского премьера предложений по этому поводу.

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