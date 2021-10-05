Саакашвили в тексте письма к Зеленскому назвал себя «личным узником Путина»

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5 октября 2021, 10:24 Источник: РИА "Новости"

Михаил Саакашвили, Evgen Kotenkoukrinform/Keystone Press Agency

Экс-президент Грузии, глава исполкома национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили в письме украинскому лидеру Владимиру Зеленскому назвал себя "личным узником" главы РФ Владимира Путина.

Михаила Саакашвили 1 октября задержали в Грузии. Ранее политик был объявлен на родине во внутригосударственный розыск сразу по нескольким уголовным делам. Владимир Зеленский подчеркивал, что он лично и власти Украины будут заниматься возвращением Саакашвили.

Экс-президент Грузии в письме к украинскому лидеру отметил, что был глубоко тронут словами Зеленского и откликом "настоящего государственного деятеля высокого класса" на его незаконный арест по сфальсифицированным обвинениям, которые признают только в РФ.

Саакашвили заявил, что он "фактически является личным узником Путина", поэтому высоко ценит принципиальную позицию Зеленского по защите Украины, всего региона и всех "узников империи".

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