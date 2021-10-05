Пушков выразил мнение, что Саакашвили «добегался» и исчерпал себя как политик

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5 октября 2021, 07:19 Источник: Twitter

сенатор Алексей Пушков, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Сенатор Алексей Пушков заявил, что арест бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили не привел к массовым протестам в стране, а это в свою очередь говорит о том, что политик себя "исчерпал".

Алексей Пушков не стал исключать, что Михаил Саакашвили "добегался". Российский сенатор также выразил мнение, что политик "исчерпался".

Председатель Комиссии Совета Федерации по инфополитике обратил внимание на то, что Грузия "не взорвалась" после ареста своего бывшего президента. Пушков добавил, что политика бывает беспощадна к людям, которые теряют нить ее логики.

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