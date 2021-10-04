Песков: Кремль не одобряет задержание белорусского журналиста Можейко, если это связано с его работой

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4 октября 2021, 14:29 Источник: РИА Новости

Дмитрий Песков, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал задержание журналиста «Комсомольской правды» в Белоруссии Геннадия Можейко. Мужчина находится в изоляторе на Окрестина в Минске.

«Речь идет именно о гражданине Белоруссии, поэтому, конечно, де-юре мы не имеем возможности через наше диппредставительство наводить какие-то справки или, тем более, заниматься защитой интересов», - высказал он.

По его словам, если задержание Можейко связано с его журналисткой деятельностью, то, безусловно, одобрять такие действия нельзя. Песков отметил, что в Кремле не знают деталей случившегося, а также, за что вменяется вина. Пресс-секретарь президента добавил, что Путину доложили об этой ситуации.

«И, все-таки, речь идет о внутрибелорусском сюжете, и здесь мы, наверное, вряд ли можем что-то комментировать», - резюмировал Песков.

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