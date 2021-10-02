В Москве задержан журналист «КП» Можейко

В Москве задержали журналиста «Комсомольской правды» в Белоруссии Геннадия Можейко. Об этом сообщили в субботу, 2 октября, в Телеграм-канале издания.
Можейко является фигурантом уголовного дела по двум статьям: «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» и «Оскорбление представителя власти».
По словам матери журналиста Ирины, в квартире мужчины 1 октября проводили обыск сотрудники КГБ, он длился около двух с половиной часов.
«Изъяли флэш-накопители, наклейки и значки 2001-го года. Все было вежливо»,- поделилась женщина.
Можейко в этот момент не было в стране, предположительно он находился в России. Ирина уточнила, что общалась последний раз с сыном по видеосвязи днем 30 сентября. Она добавила, что тогда журналист был в гостинице в Москве.
Ночью с 1 на 2 октября матери Можейко позвонили и сказали, что сын задержан и находится в изоляторе на Окрестина в Минске.
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