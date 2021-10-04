МИД РФ объявил сотрудника посольства Северной Македонии персоной нон грата

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4 октября 2021, 12:38 Источник: РИА Новости

Северная Македония, фото: pixabay.com

Министерство иностранных дел России вручило временной поверенной в делах Северной Македонии Оливере Чаушевской-Димовской ноту об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства.

В ведомстве пояснили, что это зеркальный ответ на действия Северной Македонии. Отмечается, что за год она лишила аккредитации двух российских дипломатов. Причиной такого решения стал призыв чешских властей поддержать Прагу в связи со взрывами на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице, в организации которых подозреваются российские спецслужбы.

Тогда Прага выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила 20 сотрудников чешской дипмиссии персонам нон грата.

В мае Россия внесла Чехию в список недружественных стран.

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