Политолог Мезюхо заявил, что Украина привыкла получать деньги не только за транзит, но и за русофобию

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2 октября 2021, 13:51 Источник: RT

плита, фото: pixels.com

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал заявление депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Ильи Кивы о том, что поставки российского газа в Венгрию в обход Украины могут привести к краху украинской экономики.

«Украина привыкла получать деньги не только за транзит, но и за торговлю русофобией. Такая ситуация не будет длиться вечно. Сегодняшняя ситуация с Венгрией отчётливо демонстрирует тот факт, что российские энергоресурсы в будущем могут поставляться в Европу и без участия украинского государства»,- высказал он RT.

Мезюхо считает, что украинская ГТС вскоре может оказаться никому не нужной. По его словам, ещё при премьер-министре Николае Азарове местные специалисты говорили о том, что ГТС нуждается в модернизации и в любой момент может превратиться в груду металлолома. Он добавил, что Киев оказался в положении, «которое сам искусственно создал и последствия которого до конца не представляет».

«Украина вряд ли способна обеспечить свою собственную энергетическую безопасность без российского газа, который она покупает втридорога, только не напрямую у Москвы, а у посредников»,- уверен эксперт.

Ранее Кива выразил мнение, что приостановление транзита газа в Венгрию через Украину могут привести к краху экономики страны. по его словам, Киев подыгрывает США, которые уже «проиграли» рынок России. Он назвал позицию украниких властей «бездумной и преступной».

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