В МВД Абхазии сообщили о стрельбе депутата парламента Ардзинба у здания ведомства

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2 октября 2021, 10:32 Источник: РИА Новости

полиция, фото: pixabay.com

Депутат парламента Абхазии Алмасхан Ардзинба в ночь с 30 сентября на 1 октября открыл стрельбу из незаконно приобретенного автомата «Калашникова» у здания МВД. Об этом сообщили в субботу, 2 октября, в пресс-службе ведомства.

Ардзинба произвел из автомата «Калашникова», предположительно калибра 5,45 мм, двадцать выстрелов в воздух, выкрикивая выражения, содержащие ненормативную лексику, в сторону здания МВД. После чего депутат скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.

В ходе проверки сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли у входных ворот здания 20 стреляных автоматных гильз калибра 5,45 мм.

Отмечается, что в четверг другой депутат парламента Гарри Кокая открыл стрельбу из пистолета на набережной Сухума рядом с рестораном, в котором президенты Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Анатолий Бибилов праздновали день победы в грузино-абхазской войне 1992-1993 гг. и день независимости.

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