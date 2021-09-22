На Украине назвали причины покушения на первого помощника президента Шефира

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22 сентября 2021, 13:38 Источник: РИА Новости

полиция, фото: Evgen Kotenkoukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Украине назвали причины вооруженного нападения на автомобиль первого помощника президента страны Сергея Шефира. Инцидент произошёл под Киевом недалеко от села Лесники в среду, 22 сентября.

«У меня три версии. Это может быть "привет" от контрабандистов и криминальных авторитетов. Вы знаете, что почти все из них сейчас покинули уже Украину с насиженных мест. И по оперативной информации, которую доносят правоохранители, они будут как-то мстить. Версия может быть такая, потому что это сделал президент своим решением»,- высказал глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

Второй версией покушения депутат назвал «российский след». По его словам, в последнее время «очень активная антироссийская риторика». Также он не исключает противодействие финансово-промышленных групп закону об олигархах, который принять в четверг.

При этом экс-руководитель главного следственного управления Службы безопасности Украины, генерал-майор Василий Вовк заявил, что нападавшие просто хотели запугать Шефира. Он напомнил, что три пули попали в водителя, а помощник не пострадал.

«Это покушение - большой вызов правоохранительной системе, большой вызов президенту и всей Украине, потому что все причастные к политическим раскладам знают, что первый помощник президента – это очень близкое лицо, к которому прислушивается президент»,- добавил генерал.

Ранее сообщалось, что неизвестные выпустили около десяти пуль из автомата по машине Шефира. Помощник президента не пострадал, его водитель с ранением находится в реанимации. Его жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство».

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