Политолог Иванов: Украина не может обратиться за помощью к России из-за Запада

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1 октября 2021, 12:32 Источник: Экономика сегодня

флаг Украины, фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Политолог Анатолий Иванов прокомментировал заявление бывшего депутата Рады Евгения Мураева о том, что отказ президента Украины Владимира Зеленского от прямых поставок российского газа привел к «бедствию».

Иванов считает, что Зеленский с радостью обратился бы за помощью к России, но такое решение не одобрит Запад. При этом украинский лидер понимает, что происходящее в стране ведет к массовым протестам и очередному противостоянию, добавил эксперт. По его словам, киевские власти жалеют, что ввязались в политические игры Кремля и зарубежных стран.

«Конечно, Зеленский зашел слишком далеко, и теперь Украиной управляет не он и не его команда, а представители Белого дома. Не знаю, на что он рассчитывал, когда соглашался занять пост президента, но теперь очевидно, что он мечтает о моменте, когда его миссия закончится, и он сможет покинуть свою должность», - высказал Иванов.

Политолог уверен, что Киеву не стоит рассчитывать на то, что Запад как-то решит финансовые и газовые проблемы Украины, поскольку Евросоюз и США уже устали заниматься его вопросами.

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