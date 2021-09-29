Путин попросил чиновников объяснить задержку при выполнении поручений по развитию космической отрасли

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29 сентября 2021, 19:48 Источник: пресс-служба Кремля

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Президент России Владимира Путин раскритиковал чиновников за выполнение поручений по развитию космической отрасти. Совещание прошло в среду, 28 сентября, в режиме видеоконференции.

Путин отметил, что в апреле 2021 года была проведена встреча, на которой обсуждались актуальные задачи российской космонавтики и Основы государственной политики в этой области до 2030 года. Согласно договоренности по итогам совещания, комплекс мер нужно было утвердить к 30 августа, но не все решения еще приняты. Глава государства уточнил, что тогда присутствовал практический такой же состав.

«Отмечу, что весь комплекс мер с соответствующим финансированием нужно было утвердить к 30 августа. Однако это не было сделано до сих пор, что подвергает риску наши планы по развитию отрасли в целом. Прошу сегодня рассказать о причинах такой задержки и о том, когда эта работа все-таки будет завершена»,- высказал президент.

По его словам, в настоящий момент утверждена программа развития российской навигационной системы ГЛОНАСС на период до 2030 года.

«За минувшие годы мы заметно продвинулись в разработке уникальных технологий ядерной космической энергетики. По оценке специалистов Россия в этой сфере опережает всех наших конкурентов, опережает весь мир на 6-7 лет. Это хороший очень задел, нужно использовать это преимущество»,- подчеркнул Путин.

При этом он призвал чиновников продолжать работу в этом направлении, «ускорять практическое внедрение перспективных технологических решений».

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