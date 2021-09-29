Президент Турции назвал «продуктивными» переговоры с Путиным в Сочи

Аргументы Недели → Политика 13+

29 сентября 2021, 19:27

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган , фото: kremlin.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оцени прошедшую 29 сентября в Сочи встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, переговоры получились «продуктивными».

«После продуктивных переговоров с моим коллегой Путиным мы покинули Сочи», - написал он в Телеграм-канале.

Отмечается, что встреча президентом длилась около двух часов 45 минут. Пресс-конференции по итогам переговоров не было.

В Кремле уточнили, что главы государств обсудили «Турецкий поток», ситуацию в Сирии, Ливии, конфликт между Азербайджаном и Арменией.

Путин заявил, что рад визиту Эрдогана в Россию, поскольку по телефону невозможно обсудить многие вопросы. Российский лидер подчеркнул, что страны достаточно успешно сотрудничают на международной арене.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости