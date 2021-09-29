Президент Турции назвал «продуктивными» переговоры с Путиным в Сочи
29 сентября 2021, 19:27
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оцени прошедшую 29 сентября в Сочи встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, переговоры получились «продуктивными».
«После продуктивных переговоров с моим коллегой Путиным мы покинули Сочи», - написал он в Телеграм-канале.
Отмечается, что встреча президентом длилась около двух часов 45 минут. Пресс-конференции по итогам переговоров не было.
В Кремле уточнили, что главы государств обсудили «Турецкий поток», ситуацию в Сирии, Ливии, конфликт между Азербайджаном и Арменией.
Путин заявил, что рад визиту Эрдогана в Россию, поскольку по телефону невозможно обсудить многие вопросы. Российский лидер подчеркнул, что страны достаточно успешно сотрудничают на международной арене.
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