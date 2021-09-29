Депутат ГД от Крыма Шеремет предложил Эрдогану посетить полуостров

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29 сентября 2021, 11:29 Источник: РИА Новости

Реджеп Эрдоган, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану во время визита в Россию посетить Крым. Политик встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным 29 сентября в Сочи.

«Президент Турции Эрдоган на различных международных площадках заявлял, что не признает российский статус Крыма. Теперь у него появилась возможность лично убедиться в выборе крымчан и раз и навсегда развеять мифы, созданные западной пропагандой, о якобы какой-то аннексии полуострова», - высказал депутат.

Шеремет отметил, что крымчане были бы рады приезду Эрдогана, «который стал бы первым в мире президентом иностранного государства, проявившего своим визитом уважение и мудрость по отношению к историческому выбору жителей полуострова». Он добавил, что приезд турецкого лидера в республику был бы «правильным и справедливым поступком с его стороны». По его словам, Крым заинтересован в сотрудничестве с Турцией в сфере торговли, а также по вопросу возобновления паромного и авиасообщения.

Ранее сообщалось, что в ходе переговоров Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что высказывания турецкого лидера по Крыму не помешают его успешному визиту в Россию.

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