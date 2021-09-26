Песков рассказал, что Путин и Эрдоган на встрече обсудят ситуацию в Сирии

Аргументы Недели → Политика 13+

26 сентября 2021, 15:31

Kremlin Pool, globallookpress.com

Реджеп Тайип Эрдоган через несколько дней приедет в Россию​​​ на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенты РФ и Турции обсудят ситуацию в Сирии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" сказал, что Путин и Эрдоган проявили политическую волю, решили сесть и несколько часов разговаривать и договориться. Но в Сирии продолжается террористическая активность, а это опасно, мешает процессу урегулирования в стране.

По мнению Пескова, эту тему обсудят Путин и Эрдоган.

Он отметил, что глав друх стран "доверительные и предрасполагающие к серьезным переговорам отношения". Как сказал Песков, высказывания президента Турции по Крыму не помешают его успешному визиту в Россию. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Турция - партнер России, с Анкарой у Москвы довольно развитые отношения, хотя сохраняются разногласия.

По словам Пескова, позиция Турции по Крыму известна, Анкара ее не скрывает, но заявления Эрдогана немного оставили неприятный след.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости