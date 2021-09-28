Медведев призвал Россию не реагировать на заявления Запада о выборах: «Собака лает, а караван идёт»

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28 сентября 2021, 10:22 Источник: RT

Дмитрий Медведев, фото: Dmitry Medvedev/ Globallookpress.com

Зампредседателя Совбеза России, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что Москва не должна реагировать на заявления Запада о выборах. Голосование проходило с 17 по 19 сентября.

«Да на это никак не надо реагировать. Можно сказать чуть грубее: собака лает, а караван идёт. Вообще плевать на такие заявления»,- высказал политик в интервью RT.

Медведев напомнил, что Россия - самостоятельная крупная страна, обладающая государственным суверенитетом на всей её территории. По его словам, у государства есть свое законодательство, поэтому мнение Запада «не имеет никакого значения».

Кроме того, лидер ЕР считает, что YouTube ведет политику «двойных стандартов», поскольку запретил распространять контент, ставящий под сомнение итоги выборов в США и Германии.

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