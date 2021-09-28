Медведев призвал Россию не реагировать на заявления Запада о выборах: «Собака лает, а караван идёт»

Зампредседателя Совбеза России, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что Москва не должна реагировать на заявления Запада о выборах. Голосование проходило с 17 по 19 сентября.
«Да на это никак не надо реагировать. Можно сказать чуть грубее: собака лает, а караван идёт. Вообще плевать на такие заявления»,- высказал политик в интервью RT.
Медведев напомнил, что Россия - самостоятельная крупная страна, обладающая государственным суверенитетом на всей её территории. По его словам, у государства есть свое законодательство, поэтому мнение Запада «не имеет никакого значения».
Кроме того, лидер ЕР считает, что YouTube ведет политику «двойных стандартов», поскольку запретил распространять контент, ставящий под сомнение итоги выборов в США и Германии.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.