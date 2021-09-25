Зюганов пожаловался Путину на губернатора Брянской области из-за организации выборов

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25 сентября 2021, 21:30 Источник: РИА Новости

фото с сайта Кремля

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на губернатора Брянской области и чиновников из Уссурийска из-за организации выборов.

Как заявил Зюганов, на его родине и в Уссурийск чиновники "не смогли грамотно организовать избирательный процесс".

"Меня больше всего поразила Брянская область... Никогда такого безумия там не было, какое там устроил местный губернатор",- сказал Зюганов и призвал расследовать.

Он отметил, что в Уссурийске в прошлый раз ее поймали, в этот раз под камеры все воровала, растаскивала, а до конца не проверили. "Надо дать силовикам расследовать и закончить это безобразие",- заявил лидер КПРФ во время встречи президента России с руководством политических партий, прошедших в Госдуму восьмого созыва.

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