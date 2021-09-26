Песков заявил о попытках недругов создать «абсурдный образ» Путина

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26 сентября 2021, 14:59

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что недруги пытаются нарисовать «абсурдный образ» Владимира Путина. По его словам, противники действуют «по известным канонам о чудовищной лжи».

«Понятно, что недруги пытаются нарисовать что-то такое абсолютно абсурдное. И безусловно, что они всегда действуют по известным канонам о чудовищной лжи, которую нужно сфабриковать, чтобы в нее поверили»,- высказал официальный представитель Кремля в эфире телеканала «Россия 1».

Песков отметил, что созданный ими образ главы государства не имеет ничего общего с действительностью.

Ранее сообщалось, что во время отдыха в сибирской тайге Путин подвергся смертельной опасности.

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