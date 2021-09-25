Медведев: Россия рано или поздно перейдет на онлайн-голосование

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25 сентября 2021, 19:27 Источник: Пресс-служба Кремля

Весь мир движется к электронному голосованию, и со временем в России оно полностью перейдёт в электронную форму. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в субботу во время дистанционной встречи Владимира Путина с руководителями политических партий заявил, что новые технологии стремительно развиваются, их не остановить.

Медведев уверен, что рано или поздно голосование полностью перейдет в электронную форму, особенно в таких больших, очень сложных странах, как Российская Федерация.

"Все лучшее, что было получено в результате вот этих новых технологий, оно должно остаться в будущем. Это веление времени, и уверен, что здесь мы сможем совместно отработать самые лучшие подходы",- сказал Медведев, комментируя дистанционное голосование.

На выборах в Госдуму восьмого созыва дистанционно голосовали россияне в семи регионах.

Техническая группа Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве подтвердила правильность расшифровки голосов на прошедших выборах, поданных с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ), заявил на заседании Центризбиркома глава штаба Алексей Венедиктов.

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