Венедиктов: Результаты ДЭГ были своевременно опубликованы в два часа ночи после окончания выборов

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25 сентября 2021, 19:04

Алексей Венедиктов, АГН Москва, globallookpress.com

Техническая группа Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве подтвердила правильность расшифровки голосов на прошедших выборах, поданных с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ), заявил на заседании Центризбиркома глава штаба Алексей Венедиктов.

«Подтверждается правильность расшифровки тех голосов, которые накоплены за три дня», - сказал Алексей Венедиктов, подчеркнув, что данные были опубликованы в 2:00 в ночь с 19 на 20 сентября.

Выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября 2021 года. Более 2 млн человек были включены в реестр дистанционного электронного голосования в Москве. Явка на онлайн-голосование в столице составила 96,5%.

По итогам голосования по федеральным и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ - 57, «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» - 27, ЛДПР - 21. Также в результате выборов партия «Новые люди» прошла в Госдуму и получила 13 депутатских мест.

Кроме того, по итогам голосования по одномандатным округам в Госдуму прошли по одному представителю от «Партии Роста», «Гражданской платформы» и «Родины». Еще пять мандатов получили самовыдвиженцы.

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