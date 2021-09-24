В Госдепе осудили планы талибов возобновить в Афганистане казни и телесные наказания

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24 сентября 2021, 22:52 Источник: РИА "Новости"

талибы, Oliver Weiken/dpa

Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что администрация США решительно осуждает планы талибов возобновить практику казней и телесных увечий в качестве наказаний в Афганистане.

Нед Прайс подчеркнул, что Вашингтон решительным образом осуждает намерение представителей членов запрещенного в России движения "Талибан" возобновить практику отсечения конечностей и казней среди жителей Афганистана. По мнению властей США, такие действия являются грубыми нарушениями прав человека.

Официальный представитель Госдепа подчеркнул, что в Вашингтоне твердо намерены привлечь к ответственности виновных в подобных деяниях.

Накануне талибы заявили о планах придерживаться практики отсечения конечностей в качестве наказания за воровство в Афганистане.

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