В Госдепе осудили планы талибов возобновить в Афганистане казни и телесные наказания

Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что администрация США решительно осуждает планы талибов возобновить практику казней и телесных увечий в качестве наказаний в Афганистане.
Нед Прайс подчеркнул, что Вашингтон решительным образом осуждает намерение представителей членов запрещенного в России движения "Талибан" возобновить практику отсечения конечностей и казней среди жителей Афганистана. По мнению властей США, такие действия являются грубыми нарушениями прав человека.
Официальный представитель Госдепа подчеркнул, что в Вашингтоне твердо намерены привлечь к ответственности виновных в подобных деяниях.
Накануне талибы заявили о планах придерживаться практики отсечения конечностей в качестве наказания за воровство в Афганистане.
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