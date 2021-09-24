В Минфине США позволили проводить ограниченные финансовые операции с талибами

Министерство финансов США в пятницу, 24 сентября, позволило осуществлять ограниченные финансовые операции с запрещенными в России радикальным движением "Талибан" и группировкой "Сеть Хаккани".
Согласно последним данным, речь идет о действиях, связанных с проведением гуманитарных операций в Афганистане.
Подчеркивается, что одна из выданных американским Министерством финансов лицензий позволяет правительству, неправительственным и ряду других организаций, в частности, ООН, заключать сделки с талибами и движением "Сеть Хаккани" в целях облегчения гуманитарных нужд афганцев.
Вторая лицензия ведомства предусматривает проведение ограниченных операций, которые имеют отношение к экспорту и реэкспорту продуктов питания, лекарств и медоборудования в Афганистан.
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