В Минфине США позволили проводить ограниченные финансовые операции с талибами

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24 сентября 2021, 20:45 Источник: РИА "Новости"

флаг США, pixabay.com

Министерство финансов США в пятницу, 24 сентября, позволило осуществлять ограниченные финансовые операции с запрещенными в России радикальным движением "Талибан" и группировкой "Сеть Хаккани".

Согласно последним данным, речь идет о действиях, связанных с проведением гуманитарных операций в Афганистане.

Подчеркивается, что одна из выданных американским Министерством финансов лицензий позволяет правительству, неправительственным и ряду других организаций, в частности, ООН, заключать сделки с талибами и движением "Сеть Хаккани" в целях облегчения гуманитарных нужд афганцев.

Вторая лицензия ведомства предусматривает проведение ограниченных операций, которые имеют отношение к экспорту и реэкспорту продуктов питания, лекарств и медоборудования в Афганистан.

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