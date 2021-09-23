Организация Geneva Call: талибы осознают, что не смогут самостоятельно справиться с кризисом в Афганистане

Глава евроазиатского направления гуманитарной организации Geneva Call Мари Лекин заявил, что талибы хорошо понимают – проблему гуманитарного кризиса в Афганистане нельзя решить без международной помощи.
Мари Лекин подчеркнула, что члены запрещенного в России движения "Талибан" хорошо осведомлены о масштабах гуманитарного кризиса и осознают, что им в полной мере не удастся предоставить населению помощь и обеспечить базовые потребности граждан.
В организации Geneva Call уточнили, что талибы хотят, чтобы международные гуманитарные организации работали и помогали мирному населению Афганистана.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.