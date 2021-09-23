Организация Geneva Call: талибы осознают, что не смогут самостоятельно справиться с кризисом в Афганистане

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23 сентября 2021, 22:03 Источник: ТАСС

Кабул, Oliver Weiken/dpa

Глава евроазиатского направления гуманитарной организации Geneva Call Мари Лекин заявил, что талибы хорошо понимают – проблему гуманитарного кризиса в Афганистане нельзя решить без международной помощи.

Мари Лекин подчеркнула, что члены запрещенного в России движения "Талибан" хорошо осведомлены о масштабах гуманитарного кризиса и осознают, что им в полной мере не удастся предоставить населению помощь и обеспечить базовые потребности граждан.

В организации Geneva Call уточнили, что талибы хотят, чтобы международные гуманитарные организации работали и помогали мирному населению Афганистана.

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