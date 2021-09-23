Захарова заявила, что некоторые западные силы «отрицают реальность», продвигая «антиталибские» интересы

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что некоторые западные силы находятся в стадии "отрицания реальности", продвигая "антиталибские интересы".
Ряд государств уже начали устанавливать контакты с членами запрещенного в России движения "Талибан" в Афганистане, отметила Мария Захарова, а некоторые западные силы, по ее мнению, находятся в стадии "отрицания реальности".
Официальный представитель МИД РФ в качестве примера привела американского сенатора Линдси Грэма, который якобы занялся налаживанием дипломатических отношений противостоящих талибам сил Панджшерского ущелья с региональными державами.
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