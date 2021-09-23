Талибы назвали неприемлемыми условия, на которых в мире готовы признать их правительство

Представитель запрещенного в России движения "Талибан" Забихулла Муджахид заявил, что условия, на которых международное сообщество готово признать новое правительство Афганистана, не подходят талибам.
Забихулла Муджахид назвал неприемлемыми условия признания нового правительства Афганистана, которые ранее выдвинуло международное сообщество. Более того, по мнению членов "Талибана", требования "нарушают международное законодательство".
Подчеркивается, что талибы пытаются "установить тесные дипломатические отношения, основанные на взаимном уважении" с другими государствами.
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