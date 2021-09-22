Лидеры сопротивления Афганистана ищут помощи у президента США

Аргументы Недели → Политика 13+

22 сентября 2021, 14:03 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

В США пока не собираются признавать запрещённую в РФ террористическую организацию «Талибан»*, почти полностью подчинившую себе Афганистан. Но всё же вопросы поддержки сопротивления, которое всё ещё функционирует, американцы пока ничего не решили. При этом, в Штатах отмечается большое количество сторонников Ахмада Масуда, возглавляющего афганский Фронт Национального Сопротивления. Внушительная часть республиканцев, к примеру, считает этого человека настоящим героем. Несмотря на то, что талибы контролируют уже более 90% страны, силы Масуда отказываются сопротивляться и продолжают борьбу. Сам глава восстания призывает всех соотечественников ко всеобщему противостоянию. Ни для кого уже не секрет, что установившаяся в стране власть «Талибана», по сути, представляет собой аналог Третьего Рейха. Организация рискует подмять под себя все другие террористические группы и превратиться в глобальную угрозу для всего человечества.

Масуд же всеми силами надеется на помощь США в дальнейшей войне с талибами и не теряет надежду, хоть она и совсем мала. Сопротивление слабеет, и этот факт неоспорим. К тому же по данным таджикских спецслужб, непокорённая провинция Панджшер блокирована со всех сторон, и уже скоро там может произойти гуманитарная катастрофа. «Мы просим США оказать нашим усилиям материальную поддержку, которая включит поставку наступательного оружия»,- не так давно заявил Масуд, обращаясь к администрации президента Байдена. Роберт Стрик, бывший советник трамповского избирательного штаба, целиком и полностью поддерживает главу ФНС. Его компания Stryk Global Diplomacy официально уведомила власти о предоставлении стратегических консалтинговых услуг для афганского сопротивления. Лоббист утверждает, что несмотря на то, что талибы обладают многими преимуществами, ФНС всё же является «сердцем и умом» простого народа Афганистана. Не стоит забывать, что большинство местных жителей не поддерживает приход к власти «Талибана».*

Между тем, террористы тоже пытаются найти выход из положения и заставить окрестные страны признать себя. Неизвестные источники New York Times утверждают, что радикалы ищут возможность нанять официальных представителей в столице США. Это им нужно для того, чтобы подтолкнуть Вашингтон к возобновлению международной помощи Афганистана и к изменению позиции по поводу статуса «Талибана». Таким образом они надеются избавить себя от репутации детоубийц и военных преступников.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости