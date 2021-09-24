В Госдепе признали, что США потребуется время, чтобы доказать Франции и Евросоюзу важность отношений с ними

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24 сентября 2021, 22:25 Источник: ТАСС

флаг США, pixabay.com

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США признают – потребуется время для того, чтобы продемонстрировать Франции и ЕС ту важность, которую представляют для Вашингтона отношения с ними.

В рамках брифинга в пятницу, 24 сентября, Нед Прайс отметил, что понадобятся время и упорная работа, чтобы не только на словах, но и на деле показать то первостепенное значение, которое американские власти придают двусторонним отношениям с Францией и, в целом, с Европейским союзом.

Напомним, отношения Вашингтона с союзниками в последнее время подвергаются серьезной критике на фоне вывода войск из Афганистана, а также заключения американской стороной оборонного соглашения AUCUS с Великобританией и Австралией в ущерб Парижу.

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