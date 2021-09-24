Аргументы Недели Политика 13+

В Госдепе признали, что США потребуется время, чтобы доказать Франции и Евросоюзу важность отношений с ними

, 22:25 Источник: ТАСС

В Госдепе признали, что США потребуется время, чтобы доказать Франции и Евросоюзу важность отношений с ними
флаг США, pixabay.com

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США признают – потребуется время для того, чтобы продемонстрировать Франции и ЕС ту важность, которую представляют для Вашингтона отношения с ними.

В рамках брифинга в пятницу, 24 сентября, Нед Прайс отметил, что понадобятся время и упорная работа, чтобы не только на словах, но и на деле показать то первостепенное значение, которое американские власти придают двусторонним отношениям с Францией и, в целом, с Европейским союзом.

Напомним, отношения Вашингтона с союзниками в последнее время подвергаются серьезной критике на фоне вывода войск из Афганистана, а также заключения американской стороной оборонного соглашения AUCUS с Великобританией и Австралией в ущерб Парижу.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Общество

Голикова заявила, что в 2022 году пенсия по старости в России составит 18 521 рубль

Голикова заявила, что в 2022 году пенсия по старости в России составит 18 521 рубль

Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова заявила в пятницу, 24 сентября, что среднегодовой размер пенсии по старости неработающих пенсионеров в следующем году составит 18 521 рубль.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество