В Госдепе признали, что США потребуется время, чтобы доказать Франции и Евросоюзу важность отношений с ними

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США признают – потребуется время для того, чтобы продемонстрировать Франции и ЕС ту важность, которую представляют для Вашингтона отношения с ними.
В рамках брифинга в пятницу, 24 сентября, Нед Прайс отметил, что понадобятся время и упорная работа, чтобы не только на словах, но и на деле показать то первостепенное значение, которое американские власти придают двусторонним отношениям с Францией и, в целом, с Европейским союзом.
Напомним, отношения Вашингтона с союзниками в последнее время подвергаются серьезной критике на фоне вывода войск из Афганистана, а также заключения американской стороной оборонного соглашения AUCUS с Великобританией и Австралией в ущерб Парижу.
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