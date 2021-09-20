Псаки заявила, что Вашингтон не откажется от сделки с Австралией, несмотря на недовольство Парижа

Аргументы Недели → Политика 13+

20 сентября 2021, 22:24 Источник: ТАСС

пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в рамках брифинга в понедельник заявила, что власти США не откажутся от договоренности по атомным подлодкам с Австралией и Британией, несмотря на недовольство Франции.

Джен Псаки также подтвердила, что глава США Джо Байден намерен провести телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, вероятно, беседа состоится уже в ближайшие дни.

По словам пресс-секретаря белого дома, Вашингтон в рамках разговора подтвердит приверженность работе с одним из самых давних и близких союзников – Францией – по целому ряду проблем. Стороны также обсудят недавние события, общие интересы в регионах Индийского и Тихого океанов и глобальные вызовы.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости