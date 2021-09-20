Псаки заявила, что Вашингтон не откажется от сделки с Австралией, несмотря на недовольство Парижа

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в рамках брифинга в понедельник заявила, что власти США не откажутся от договоренности по атомным подлодкам с Австралией и Британией, несмотря на недовольство Франции.
Джен Псаки также подтвердила, что глава США Джо Байден намерен провести телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, вероятно, беседа состоится уже в ближайшие дни.
По словам пресс-секретаря белого дома, Вашингтон в рамках разговора подтвердит приверженность работе с одним из самых давних и близких союзников – Францией – по целому ряду проблем. Стороны также обсудят недавние события, общие интересы в регионах Индийского и Тихого океанов и глобальные вызовы.
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