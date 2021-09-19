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Макрон и Байден в ближайшие дни обсудят проблемы, вызванные отказом Австралии закупать французские подлодки

, 14:24 Источник: BFMTV

Макрон и Байден в ближайшие дни обсудят проблемы, вызванные отказом Австралии закупать французские подлодки
президент Франции Эммануэль Макрон, Alexis Sciard/Keystone Press Agency

Представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что проблемы, вызванные отказом Австралии закупать французские подлодки, в ближайшие дни обсудят Эммануэль Макрон и Джо Байден.

Ранее американский президент обратился к коллеге из Франции с предложением обсудить сложившуюся ситуацию. Предполагается, что беседа пройдет уже в ближайшие дни. Уточняется, что переговоры Эммануэля Макрона и Джо Байдена будут направлены на достижение продвижения в данной проблеме.

Атталь заметил, что в центре кризиса находятся в первую очередь не экономические, а стратегические интересы. Он обратил внимание на то, что речь идет о силах, которые находятся в Индо-Тихоокеанском регионе, и нарушении их равновесия.

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