Макрон и Байден в ближайшие дни обсудят проблемы, вызванные отказом Австралии закупать французские подлодки

Представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что проблемы, вызванные отказом Австралии закупать французские подлодки, в ближайшие дни обсудят Эммануэль Макрон и Джо Байден.
Ранее американский президент обратился к коллеге из Франции с предложением обсудить сложившуюся ситуацию. Предполагается, что беседа пройдет уже в ближайшие дни. Уточняется, что переговоры Эммануэля Макрона и Джо Байдена будут направлены на достижение продвижения в данной проблеме.
Атталь заметил, что в центре кризиса находятся в первую очередь не экономические, а стратегические интересы. Он обратил внимание на то, что речь идет о силах, которые находятся в Индо-Тихоокеанском регионе, и нарушении их равновесия.
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