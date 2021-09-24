Американский генерал Милли заявил, что США следует изучить способы расширения военных контактов с Россией

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24 сентября 2021, 15:28 Источник: Associated Press

эмблема Пентагона, Zhang Jun/Xinhua

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генерал Марк Милли заявил в пятницу, что Вашингтон должен изучить способы расширения военных контактов с Россией.

По мнению Марка Милли, США следует рассмотреть возможность расширения своих контактов с Российской Федерацией по линии военных ведомств, в частности, обсудить вероятность разрешения наблюдателям от двух стран следить за учениями друг друга, чтобы повысить прозрачность и снизить риски конфликтов.

Заявление американского генерала процитировало 24 сентября информационное агентство Associated Press.

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