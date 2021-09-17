Эксперт Леонков заявил о боязни США армии России из-за плачевного состояния американских войск

Аргументы Недели → Политика 13+

17 сентября 2021, 19:25 Источник: actualnews.org

pixabay.com

США не в силах конкурировать с РФ в сфере создания гиперзвукового оружия. Такое заявление сделал эксперт Алексей Леонков, напомнивший о словах аналитика из Дании Клауса Матисена, который ранее подчеркнул, что западные страны боятся Россию с ее растущей военной мощью.

По словам Леонкова, Вашингтон довел до плачевного состояния собственный ядерный арсенал. Специалист отметил, что Соединенные Штаты не занимаются регулярным обслуживанием и усовершенствованием этого арсенала.

Леонков согласился с Матисеном, сказав, что Вашингтон опасается Москву в связи с тем, что с 1991 года американское ядерное оружие не подвергалось качественному обслуживанию. Его состояние эксперт оценил как аварийное.

При этом Пентагон требует выделения большего количества денежных средств, и это все больше не нравится Счетной палате и Конгрессу США. Леонков добавил, что в Соединенных Штатах ржавеют и разваливаются авианосцы, а ведь Вашингтон привык ими гордиться.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости