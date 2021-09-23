Эрдоган заявил о наличии дорожной карты с целью «загнать в угол» постоянных членов СБ ООН

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил вечером в четверг, 23 сентября, о наличии дорожной карты с целью "загнать в угол" постоянных членов Совета безопасности Организации Объединенных Наций.
По словам Эрдогана, подобные действия необходимы для расширения прав других членов этой международной организации.
Напомним, правом вето обладают пять постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция), вследствие чего любой из них имеет возможность в случае несогласия заблокировать то или иное решение главного органа организации. Десять непостоянных членов совета данным правом не обладают. Иногда некоторые страны призывают лишить то или иное государство права вето.
Президент Турции ранее уже подчеркивал, что СБ ООН нуждается в реформировании, чтобы иметь силы отвечать вызовам современности.
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