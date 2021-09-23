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Эрдоган заявил, что сделка с РФ по С-400 завершена и «назад дороги нет»

, 18:40 Источник: Hurriyet

Эрдоган заявил, что сделка с РФ по С-400 завершена и «назад дороги нет»
президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Lev Radin/Keystone Press Agency

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может согласиться с постоянным давлением США по проблеме приобретения российских систем ПВО С-400. По его словам, сделка с Россией завершена.

Эрдоган заявил, что США сначала должны исправить свою ошибку в том, что они не продали турецкой стороне истребители F-35 под предлогом приобретения С-400 у России. Политик подчеркнул, что постоянное давление на Анкару из-за российских систем ПВО является неприемлемым.

"Сделка с РФ закончена, назад дороги нет", – заключил президент Турции.

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