Захарова назвала высказывание Зеленского о работе ООН признаком «плохо образованного человека»

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23 сентября 2021, 21:31 Источник: Россия-1

президент Украины Владимир Зеленский, Stefanie Loos/dpa

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова главы Украины Владимира Зеленского, сравнившего работу ООН с "супергероем на пенсии", являются признаком "плохо образованного" человека.

Владимир Зеленский в рамках выступления на сессии Генассамблеи ООН сравнил работу организации в настоящий момент с "супергероем на пенсии, который забыл, что мог сделать".

Мария Захарова подчеркнула, что подобное высказывание мог допустить только человек, который действительно не понимает ничего в международных делах, в истории создания ООН, ее ежедневной деятельности и повестке, а также в том, какое количество людей постоянно задействовано в решении вопросов в разных уголках мира.

Дипломат добавила, что слова Владимира Зеленского можно было бы расценить как оскорбление всемирной организации. По мнению Захаровой, подобные заявление могут позволить себе люди "дурно воспитанные и плохо образованные".

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