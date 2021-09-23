Президент Украины Зеленский на сессии Генеральной Ассамблеи назвал ООН «супергероем на пенсии»

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23 сентября 2021, 14:21 Источник: gazeta.ru

Владимир Зеленский, фото: Zygimantas gedvila via www.imago/Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский сравнил сегодняшнюю деятельность ООН с “супергероем на пенсии”. Об этом он заявил на сессии Генеральной Ассамблеи этой организации.

По словам Зеленского, в течение продолжительного времени ООН слышит только критику, что она “ни на что не способна”. “Самое страшное - что ООН стала Лигой Наций. И сегодня ООН как супергерой на пенсии, который забыл, что он мог сделать”,- сказал украинский лидер.

Ранее он называл эту организацию площадкой, на которой представляется возможным обсуждать вопрос Донбасса и Крымского полуострова.

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