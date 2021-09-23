Захарова посоветовала Киеву не искать «российский след» в покушении на Шефира

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала Киеву вспомнить инсценировку убийства журналиста Бабченко вместо попыток найти "российский след" в покушении на помощника президента Украины Шефира.
Мария Захарова подчеркнула, что с учетом числа нераскрытых убийств журналистов и общественных деятелей на украинской территории, а также постоянных и провальных попыток найти "российский след" в подобных делах, серьезно относиться к этим обвинениям нельзя.
По мнению официального представителя МИД России, подобные "выпады" следует рассматривать как примеры информационной войны, которую Киев ведет с подачи "старших товарищей" на Западе.
Напомним, в минувшую среду под Киевом обстреляли машину, в которой ехал первый помощник президента Украины Сергей Шефир. Он не пострадал, но водитель автомобиля получил ранения.
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