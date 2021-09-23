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Украинский политик Шарий прокомментировал заявления о «российском следе» в покушении на Шефира

, 09:49

Украинский политик Шарий прокомментировал заявления о «российском следе» в покушении на Шефира
Анатолий Шарий, фото из соцсети "Фейсбук"

Украинский журналист, медиаэксперт Анатолий Шарий назвал чушью заявления о «российском следе» в покушении на первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира.

Автомобиль, в котором ехал помощник Зеленского, неизвестные обстреляли в минувшую среду в Киевской области. Ранен водитель. Шефир не пострадал.

Шарий рассказал в стриме RT «Летучка», что вчера после обстрела автомобиля Шефира «на место привезли Нацгвардию прочёсывать лес спустя четыре часа», в районе происшествия летали вертолёты.

Шарий отметил, что если причастных к покушению на Шефира найдут, то он будет «крайне удивлён». Украинский журналист, комментируя покушение на Сергея Шефира, отметил, что заявления о «российском следе» в нападении являются «катастрофической чушью».

«... о руке Кремля мы, украинцы, слышим уже много лет. Восемь лет уже слышим про руку Кремля, ногу Кремля и дестабилизацию...» — сказал Шарий.

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