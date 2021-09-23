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Боррель перепутал расписание и едва не сорвал встречу Лаврова с главой МИД Японии

, 20:08 Источник: РИА "Новости"

Боррель перепутал расписание и едва не сорвал встречу Лаврова с главой МИД Японии
глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Tom Twardy/XinHua

Перед встречей глав МИД РФ и Японии Сергея Лаврова и Тосимицу Мотэги произошел инцидент. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перепутал графики и пытался поговорить с российским дипломатом раньше японского коллеги.

Согласно последней информации, Боррель зашел в комнату российской делегации, хотя в расписании его встреча значилась после переговоров Лаврова с Мотеги. Глава европейской дипломатии поздоровался с министром иностранных дел Российской Федерации и уже собирался пройти в комнату для переговоров, причем в этот момент японский министр и его делегация стояли у него за спиной.

Жозепу Боррелю объяснили, что его беседа с Сергеем Лавровым должна состояться позже. Российский, европейский и японский дипломат рассмеялись, после чего инцидент был исчерпан.

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