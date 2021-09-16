Глава МИД Лавров заявил, что Россия будет общаться с теми государствами Евросоюза, которые к этому готовы

Аргументы Недели → Политика 13+

16 сентября 2021, 15:46 Источник: РИА Новости

Сергей Лавров, фото: MFA Russia/Global Look Press

Российская Федерация не намерена ждать, пока Евросоюз изменит свои вкусы, а планирует общаться с теми странами из этого европейского объединения, которые к этому готовы. Такое заявление сделал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Так он высказался о словах Жозепа Борреля, занимающего пост главы дипломатии ЕС, который накануне заявил, как пишут СМИ, что Европейскому союзу нужно говорить с Москвой одним голосом, а та в свою очередь желает вести разговор только с некоторыми государствами объединения. При этом Боррель считает важным, чтобы “ все страны-члены требовали от России разговаривать только с Евросоюзом”, сказал Лавров.

Глава российского МИД назвал это “поразительной логикой”, ведь именно действия ЕС привели к плачевным отношениям с Россией. Лавров допустил, что “в Брюсселе кое-кто хочет сам навязать линию агрессивного меньшинства по отношению к “Северному потоку 2” всем остальным”.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости