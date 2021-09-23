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Верховная рада приняла президентский законопроект об олигархах

, 15:33 Источник: ТАСС

Верховная рада приняла президентский законопроект об олигархах
флаг Украины, Andrey Nekrasov/imageBROKER.com

Верховная рада приняла проект закона о предотвращении угроз нацбезопасности, которые связаны с влиянием олигархов. За документ, предложенный президентом, проголосовали 279 депутатов при 226 необходимых.

В законопроекте предлагается создать реестр граждан, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни Украины (олигархов), определение порядка внесения лиц в данный список, последствий такого включения, а также начало декларирования публичными служащими контактов с лицами, состоящими в реестре.

Уточняется, что данный документ имеет ограниченный срок действия – десять лет. Проект закона должен стать первым шагом к ликвидации олигархической системы на территории Украины.

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