Верховная рада приняла президентский законопроект об олигархах

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23 сентября 2021, 15:33 Источник: ТАСС

флаг Украины, Andrey Nekrasov/imageBROKER.com

Верховная рада приняла проект закона о предотвращении угроз нацбезопасности, которые связаны с влиянием олигархов. За документ, предложенный президентом, проголосовали 279 депутатов при 226 необходимых.

В законопроекте предлагается создать реестр граждан, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни Украины (олигархов), определение порядка внесения лиц в данный список, последствий такого включения, а также начало декларирования публичными служащими контактов с лицами, состоящими в реестре.

Уточняется, что данный документ имеет ограниченный срок действия – десять лет. Проект закона должен стать первым шагом к ликвидации олигархической системы на территории Украины.

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