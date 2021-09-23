Верховная рада приняла президентский законопроект об олигархах

Верховная рада приняла проект закона о предотвращении угроз нацбезопасности, которые связаны с влиянием олигархов. За документ, предложенный президентом, проголосовали 279 депутатов при 226 необходимых.
В законопроекте предлагается создать реестр граждан, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни Украины (олигархов), определение порядка внесения лиц в данный список, последствий такого включения, а также начало декларирования публичными служащими контактов с лицами, состоящими в реестре.
Уточняется, что данный документ имеет ограниченный срок действия – десять лет. Проект закона должен стать первым шагом к ликвидации олигархической системы на территории Украины.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.