Генерал Ивашов: российские олигархи хотят приватизировать в Белоруссии абсолютно все

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9 августа 2021, 20:00 Александр Саргин

Фото: соцсети

Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия признает Крым в составе России в том случае, когда «последний олигарх в России» начнет поставлять туда продукцию. По словам «батьки», за ним самим дело не заржавеет.

«Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты», - так Лукашенко ответил на вопрос о том, когда Белоруссия признает Крым в составе России.

«А ведь Лукашенко неспроста вспомнил о российских олигархах, - сказал «АН» президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник Леонид Ивашов, - потому что в той же Белоруссии наши олигархические компании заботятся лишь о том, чтобы приватизировать там абсолютно всё, и, стало быть, разорить и эту страну. И тогда их дети станут миллиардерами и за счет Белоруссии, и за счет других стран СНГ».

Генерал Ивашов считает, что Россия ни в Белоруссии, ни в других странах постсоветского пространства за последнее время не смогла предложить ничего существенного в сфере образования, литературы, музыки и т.п. А ведь именно гуманитарное пространство формируют сознание человека, уверен военный специалист.

В Госдуме уже отреагировали на слова белорусского лидера. Так, депутат нижней палаты российского парламента Михаил Шеремет в связи с этим заявил, что Александру Лукашенко в вопросах Крыма не стоит равняться на олигархов, - «ему следует поступить как президенту братского государства». Более того, заметил парламентарий, в Крыму активно работают белорусские компании, а самого Лукашенко ждут в гости на полуостров.

«В этом мире правят откровенные ложь, хайп и фейк, - напомнил Александр Лукашенко, - а единственный антидот подобной политике - только правда». В современном мире демократию давно заменил цифровой диктат, не без горечи в голосе подытожил «батька».

«Да, цифровизация и так называемый искусственный интеллект – это оружие врага, - полагает Леонид Ивашов. - Ложь, хайп и фейк, как выразился Лукашенко, уже давно проникли и в нашу страну, и почти на все постсоветское пространство, а мы поддерживаем все это и, по сути, играем по правилам наших недругов. Ну что ж, теперь нужно исходить из того, что пространство СНГ, увы, уже не наше».

Генерал считает, что Россия на постсоветском пространстве, в том числе и в Белоруссии, не предложила ничего нового, интересного и взаимовыгодного.

«Мы занимаемся лишь тем, что развиваем конкурентную бизнес-среду, стараясь отхватить что-то у каждой из этих стран. Но сейчас уже нужно больше думать о формировании гуманитарного пространства вокруг России, а по ракетам и вооружениям мы теперь, слава богу, впереди планеты всей!» - сказал «АН» Леонид Ивашов.

Когда Лукашенко подмигивает российским олигархам, последним становится немного не по себе

Фото из открытых источников

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